Galatasaray, Zaha transferini KAP'a duyurdu Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfred Zaha ile görüşmelere başladığını KAP'A bildirdi.

Türk futbol tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri Wilfried Zaha transferinde yaşandı.

Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin aylardır peşinden koştuğu yıldız futbolcunun transferini KAP'a bildirdi.

KAP'a resmi duyuru

Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

İstanbul'a gelecek

Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüşmelerde bulunduğu Wilfried Zaha, kendisine Crystal Palace'tan da bir sözleşme uzatma teklifi yapılmasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

Deneyimli oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Zaha geçen sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta 7 gol 3 asistlik performans sergilemişti.