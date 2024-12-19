Galatasaray'a 17'lik forvet: Berke Şanlıtürk

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Geleceğe yönelik hamlelerine devam eden Galatasaray, Almanya'nın yerel lig takımlarından Stuttgart Kickers U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki santrfor Berke Şanlıtürk'ü radarına aldı.

Sarı-kırmızılılar, genç oyuncunun bonservisini alarak sezon sonuna kadar mevcut takımında kiralık olarak oynatmayı planlıyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

U19 Ligi'nde bu sezon çıktığı 11 maçta 8 gol atan Berke Şanlıtürk, yeteneklerini şimdiden ispatladı.

1.85 metre boyundaki genç oyuncu, yalnızca santrfor pozisyonunda değil, forvet arkası görevinde de etkili bir performans sergileyebiliyor.

GALATASARAY'IN TRANSFER STRATEJİSİ

Altyapıdan yetişen yeteneklere ve genç oyunculara önem veren Galatasaray, Berke Şanlıtürk hamlesiyle hem geleceğe yatırım yapmayı hem de Türk futboluna kazandıracağı bir yıldız adayını renklerine bağlamayı hedefliyor.