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    Galatasaray'a 3. Rumen

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın Rumen savunmacı Vlad Chiriches ile ilgilendiğini duyurdu.
    • 08.06.2022 - 09:16
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    Galatasaray'a 3. Rumen

    Galatasaray geçen sezon Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau'yu transfer etmişti.

    İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Galatasaray'ın 32 yaşındaki Rumen savunmacı Vlad Chiriches ile ilgilendiğini duyurdu.

    1,84 boyundaki Chiriches'in Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

    Gelirse 3. Rumen olacak

    Chiriches transfer edilirse sarı-kırmızılıların mevcut kadrosundaki üçüncü Rumen futbolcu olacak.

    Rumen futbolcu, 2021-22 sezonunda Sassuolo'da 20 maçta 2303 dakika süre aldı ve skor üretemedi. Chiriches, daha önce Napoli, Totteham, Steaua Bükreş, Pandurii ve FC Argeş takımlarında oynamıştı.

    Galatasaray a 3. Rumen #1

     


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