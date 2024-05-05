Galatasaray'a Fransa'dan yeni Boey

Ligde üst üste şampiyonluk yaşamak isteyen Okan Buruk, diğer yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını oluşturuyor. Gelecek sezon ilk transferini sağ beke yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda arayışlar devam ediyor. Sacha Boey profilinde bir oyuncu isteyen Galatasaray, bu ismi yine Fransa'da buldu.
Lyon forması giyen Sael Kumbedi, sarı-kırmızılı ekibin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti.
Scout ekibinin bir süredir takipte olduğu Kumbedi'ye teknik heyetten de onay çıkarken; Lyon'la temasların başladığı öğrenildi.
Piyasa değeri 9 milyon euro
Le Havre altyapısında yetişen genç oyuncu, 2022 Ağustos'ta 1 milyon euro karşılığında Lyon'a transfer oldu.
Fransız ekibinde toplam 42 maça çıkarken 5 asist yaptı. 9 milyon euroluk piyasa değeri olan Kumbedi'nin kontratı ise 2027'de sona erecek.
Kumbedi, bu sezon Lyon formasıyla 17 maçta 3 asist yaptı.
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