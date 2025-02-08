Galatasaray'a geliyor mu? Lens'ten Przemyslaw Frankowski açıklaması

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Fransa Ligue 1 21. hafta mücadelesinde Nice, sahasında Lens ile karşı karşıya geldi. Stade de Nice'teki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Nice'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Gaetan Laborde ve 64. dakikada Jonathan Clauss attı.

Lens Teknik Direktörü Will Still, müsabakanın ardından önemli açıklamalara imza attı.

"AYRILMAYACAK"

Still, Galatasaray'ın gündeminde yer alan ve Nice maçının kadrosuna dahil edilmeyen Przemyslaw Frankowski'nin takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Still, şu ifadeleri kullandı:

Zihinsel olarak bu yolculuğa çıkacak ve bu maçta oynayacak durumda değildi. Ama kulübün duruşu net, ayrılmayacak.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

8 milyon euro piyasa değerindeki Polonyalı oyuncu Lens'te bu sezon 21 maçta süre buldu.

29 yaşındaki Frankowski, bu maçlarda 5 gol attı ve 2 asist yaptı.