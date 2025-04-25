Galatasaray'a geri mi dönüyor? Sacha Boey için resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'un geleceğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Eberl, Fransız futbolcu için çıkan Galatasaray iddialarına açıklık getirdi.
"TÜRKİYE'DEN HERHANGİ BİR TEKLİF YOK"
Eberl yaptığı açıklamada, şunları dedi:
Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz.
16 MAÇTA 2 ASİST YAPTI
Galatasaray, Sacha Boey'u geçen sezonun devre arasında 30 milyon euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.
Alman devinde sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, Bayern Münih formasıyla 16 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış