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Galatasaray'a geri mi dönüyor? Sacha Boey için resmi açıklama geldi

Galatasaray'a geri mi dönüyor? Sacha Boey için resmi açıklama geldi Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey'in Galatasaray'a transfer olacağı iddialarına "Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz" yanıtını verdi.