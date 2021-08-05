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    Galatasaray'a Japhet Tanganga transferinde bonservis engeli

    Galatasaray'a Japhet Tanganga transferinde bonservis engeli

    Galatasaray'ın kadrosunda görmek istediği Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'nın transfer süreci, İngiliz kulübünün talep ettiği rakam nedeniyle uzayacak gibi görünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 10:41
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    Tottenham'ın 22 yaşındaki stoperi Japhet Tanganga'nın transfer süreci, İngiliz kulübünün talep ettiği rakam nedeniyle uzayacak gibi görünüyor.

    Sarı-kırmızılı yönetimin bu sezon kiralayıp, önümüzdeki yaz 6 milyon euroyu 3 taksitte ödeyerek kadrosuna katmak istediği genç savunmacı için Ada temsilcisinin, 12 milyon euro talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Galatasaray a Japhet Tanganga transferinde bonservis engeli #1

    PAZARTESİ TEKRAR GÖRÜŞÜLECEK

    Galatasaray Yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba sarf ediyor. Oyuncuyla sağlanan mutabakata rağmen, İngiliz kulübünün satma fikrinden vazgeçmek üzere olduğu da gelen haberler arasında.

    Fanatik’in haberine göre; taraflar, pazartesi gününe kadar tekrar bir araya gelerek somut adım atmaya çalışacak.

    Galatasaray a Japhet Tanganga transferinde bonservis engeli #2

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