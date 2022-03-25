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    Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber

    Devre arasında Galatasaray'dan Al Taawoon'a kiralanan Luyindama, yeni takımındaki performansıyla vazgeçilmez oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 10:35
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    Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber

    Suudi Arabistan'ın Al Taawoon kulübüne kiralanan Luyindama, yeni takımının vazgeçilmez savunma oyuncusu oldu.

    3.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR

    Son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun grafiğini aynı şekilde sürdürmesi halinde, Arap kulübünün 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.

    Galatasaray a Luyindama dan iyi haber #1


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