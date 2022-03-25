- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber
Galatasaray'a Luyindama'dan iyi haber
Devre arasında Galatasaray'dan Al Taawoon'a kiralanan Luyindama, yeni takımındaki performansıyla vazgeçilmez oldu.
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 10:35
Suudi Arabistan'ın Al Taawoon kulübüne kiralanan Luyindama, yeni takımının vazgeçilmez savunma oyuncusu oldu.
3.5 MİLYON EUROLUK OPSİYONU VAR
Son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcunun grafiğini aynı şekilde sürdürmesi halinde, Arap kulübünün 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtiliyor.