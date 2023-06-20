Galatasaray'a Milot Rashica'dan güzel haber Milot Rashica için kulübü Norwich City kararını verdi. Giresunspor'da forma giyen Borja Sainz ile anlaşmaya varan İngiliz ekibinin, Milot Rashica'nın transferine izin verdiği öğrenildi.

Sezon başında takıma kiralık olarak katılan, ancak performansıyla vazgeçilmez isimler arasında yer alan Milot Rashica, Galatasaray'ın transferdeki öncelikli hedeflerinden biri.

Galatasaray, Milot Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile görüşme halindeydi.

Sürpriz bir hamle yapan İngiliz kulübü, Giresunspor'un Alaves'ten renklerine bağladığı Borja Sainz ile anlaşma sağladı. Norwich böylece, artık bir alt ligde oynamak istemeyen Rashica'nın transferine de izin verme kararı aldı.

7.5 milyon euroya kadar çıkılabilir

Sarı-kırmızılı kulüp, uygun bir bonservis bedeliyle Kosovalı yıldızı tamamen renklerine bağlamaya çalışacak.

Galatasaray yönetiminin Rashica için gözden çıkardığı bonservis 5 milyon euro civarında. Ancak ödeme takviminin daha uzun bir döneme yayılmasının kabul edilmesi durumunda, sarı-kırmızılı kulübün 7.5 milyon euro bandına da çıkabileceği öğrenildi.