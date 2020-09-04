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    Galatasaray'a Seri'den kötü haber

    Galatasaray'a Seri'den kötü haber

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Lemina'yı kiralayan Fulham, kadrosunda bulundurduğu Jean Michael Seri'yi de sarı-kırmızılılara vermemek için diretiyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 04.09.2020 - 09:23
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin başlamasına az bir süre kala orta sahaya transfer beklerken olumsuz gelişme yaşandı.

    Mario Lemina'yı yeniden kiralamak için yapılan görüşmeler sonuçsuz kalırken, yıldız oyuncu Fulham'a imza atmıştı.

    Galatasaray a Seri den kötü haber #1

    SERI'DEN KÖTÜ HABER

    Uzun süredir merkez orta sahaya takviye yapmaya çalışan Galatasaray'a, yeniden renklerine bağlamak istediği Jean Michael Seri'den kötü haber geldi. İngiltere'de Premier Lig'e yükselen Fulham, geçtiğimiz günlerde Mario Lemina'yı kadrosuna katmasına rağmen Seri'yi sarı-kırmızılı kulübe vermeme kararı aldı.

    KİRALAMAYA RET

    İngiliz ekibi, Mario Lemina transferinden sonra orta alanda oluşan geniş rotasyona karşın Seri'yi Galatasaray'a kiralamayı kabul etmedi.

    İngiliz idarecilerin, "Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp, ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir." diyerek, sarı-kırmızılı kulübe kapıyı kapattığı belirlendi.

    Galatasaray a Seri den kötü haber #2

    GENÇLER LİSTEDE

    Galatasaray'da bu gelişme üzerine Seri transferi tamamen kapandı. Sarı-kırmızılılar, İngiltere pazarından genç isimler için ise çalışmalarını sürdürüyor.

    İngiltere'de bu sene transferin Türkiye ile aynı tarihte kapanması ve bu tarihten sonra da 16 Ekim'e kadar ülke içinde transferlerin yapılabilecek olması, Galatasaray'ın planlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

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