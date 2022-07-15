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    Galatasaray’a Sevilla’dan Mert Müldür darbesi

    Sarı-kırmızılıların uzun süredir renklerine bağlamak istediği milli futbolcu Mert Müldür için İspanya temsilcisi Sevilla araya girdi.
    • 15.07.2022 - 14:55
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    Galatasaray’a Sevilla’dan Mert Müldür darbesi

    Galatasaray, yeni sezona hazır girmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

    Savunma hattına yapacağı transferlerde yerli isimlerle görüşen Galatasaray, stoper listesinde olan Kaan Ayhan’ın yanı sıra sağ beke de Mert Müldür için teklif götürmüştü.

    Sevilla da devrede

    Mert Müldür için Sassuolo ile bonservis konusunda anlaşamayan Galatasaray, Sevilla’nın da araya girmesiyle Milli futbolcudan tamamen vazgeçmek zorunda kaldı.

    Kaan Ayhan transferine ağırlık verilecek

    Sarı-kırmızılı yönetim bu aşamadan sonra Kaan Ayhan’ı kadrosuna katmak için daha çok çaba gösterecek.

    İspanyol temsilcisi, Marcao’dan sonra sarı sarı-kırmızılı ekipten Nelsson’u da kadrosuna katmak istiyor.

    Galatasaray’a Sevilla’dan Mert Müldür darbesi #1


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