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Galatasaray'da 25 milyon euroluk transfer gelişmesi

Galatasaray'da 25 milyon euroluk transfer gelişmesi Galatasaray'ın Davinson Sanchez ile ilgili planı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar yıldız savunmacıyı 25 milyon euroluk bir detay için yedek bırakıyor...