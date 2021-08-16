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    Galatasaray'da 4 kişiyle yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da 4 kişiyle yollar ayrılıyor

    Yeni transferlere yer açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 4 oyuncuyla ayrılığı duyurmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:51
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    Yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda olan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde 4 veda açıklayacak.

    4 veda açıklayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına kadar en az 2 transferi daha takıma kazandıracak.

    OMAR ELABDELLAOUI

    Lisansı askıya alınacak olan Omar, antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

    Galatasaray da 4 kişiyle yollar ayrılıyor #1

    EMRE TAŞDEMİR

    Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Emre transferi, Oğulcan krizinin çözülmesi sürecinde de etkili olabilir.

    Galatasaray da 4 kişiyle yollar ayrılıyor #2

    OZORNWAFOR

    TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, Ozornwafor'un transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

    Galatasaray da 4 kişiyle yollar ayrılıyor #3

    JESSE SEKIDIKA

    Jese için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.

    Galatasaray da 4 kişiyle yollar ayrılıyor #4

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