Galatasaray'da 4 kişiyle yollar ayrılıyor

Yeni transferlere yer açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 4 oyuncuyla ayrılığı duyurmaya hazırlanıyor.

Yabancı kontenjanını boşaltmak zorunda olan Galatasaray, önümüzdeki hafta içerisinde 4 veda açıklayacak.

4 veda açıklayacak olan sarı-kırmızılı yönetim, transfer döneminin kapanmasına kadar en az 2 transferi daha takıma kazandıracak.

OMAR ELABDELLAOUI

Lisansı askıya alınacak olan Omar, antrenmanlara takımla birlikte devam edecek.

EMRE TAŞDEMİR

Çaykur Rizespor ile görüşmeler sürüyor. Emre transferi, Oğulcan krizinin çözülmesi sürecinde de etkili olabilir.

OZORNWAFOR

TFF 1.Lig takımlarından Adanaspor, Ozornwafor'un transferi için Galatasaray ile görüşmelerini sürdürüyor.

JESSE SEKIDIKA

Jese için Konyaspor, Kayserispor, Malatyaspor ve Giresunspor ile transfer görüşmeleri sürüyor.