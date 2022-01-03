Galatasaray'da 5 oyuncu yolcu

Galatasaray'da yapılanma doğrultusunda kadroya yapılacak takviyelerden önce takımda bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle yaprak dökümü yaşanacak. Formundan memnun olunmayan oyuncularla yollar ayrılacak.

DeAndre Yedlin, Gustavo Assunçao, Christian Luyindama, Ryan Babel ve Sofiane Feghouli ile yolları ayırmayı hedefleyen yönetim hem maaş maliyetini hem de yabancı oyuncu sayısını düşürmeyi istiyor.

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Sarı-kırmızılı yönetim maaş ödeme konusu başta olmak üzere transfer hamleleri için de bonservis girdisi sağlamaya önem veriyor.

Galatasaray, satış listesinde olan oyunculardan gelir elde ederek sıcak para sorununu çözmeyi hedefliyor.