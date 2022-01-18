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    Galatasaray'da Aanholt ile yollar ayrılacak

    Galatasaray'da Aanholt ile yollar ayrılacak

    Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim tarafından performansı beğenilmeyen Patrick van Aanholt, yeni hoca Domenec Torrent tarafından da beğenilmedi. Oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 09:06
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:36
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    Süper Lig'de 21. hafta geride kalırken, Galatasaray'da işler pek de iyi gitmiyor. Alınan kötü sonuçlar nedeniyle Fatih Terim ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, Domenec Torrent ile anlaşmıştı.

    Takımda yeni sistem deneyen Torrent, her oyuncuya şans vermeyi planlıyor.

    Ancak bazıları verilen şansı pek de iyi değerlendiremedi. Onlardan biri de Patrick van Aanholt...

    Galatasaray da Aanholt ile yollar ayrılacak #1

    TORRENT DE BEĞENMEDİ

    Hatay deplasmanında istenileni veremeyen Aanholt, üzerine bir de penaltı kaçırınca, Fatih Terim'den sonra Torrent'in de gözünden düştü.

    Penaltıcı olmamasına rağmen topun başına geçmek isteyen ve vuruşu gole çeviremeyen Hollandalı sol bekle yolların ayrılması planlanıyor.

    Galatasaray da Aanholt ile yollar ayrılacak #2


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