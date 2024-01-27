Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kararı Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı için kararını verdi.

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Galatasaray'da savunmadaki başarısının yanı sıra attığı gollerle takımını sırtlayan Abdülkerim Bardakcı için flaş bir karar alındı.

Sarı kırmızılı takım, astronomik bir rakam olmadığı sürece milli stoperi devre arasında satmayı düşünmüyor.

İlgi kağıtları yanıtsız bırakıldı

Fanatik'te yer alan habere göre; bununla birlikte Galatasaray'da yönetim, Abdülkerim Bardakcı için kulübe gelen ilgi mektuplarını yanıtsız bıraktı.

Milli futbolcuyla görüşen yöneticiler, sezon sonuna kadar transferine izin vermeyeceklerini, yaz döneminde teklifleri yeniden değerlendirmeye alacaklarını iletti.

Sarı-kırmızılı takımın Konyaspor'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunmacı, Galatasaray formasını 65 kez giydi. Bardakcı bu maçlarda 8 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.