Galatasaray'da Akman kardeşlerin geleceği belli oldu Eski Galatasaraylı Ayhan Akman'ın oğullarından Efe Akman sarı-kırmızılılarda kalmayı tercih ederken, kardeşi Hamza ise yurt dışında kariyerine devam edecek.

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Süper Lig'in zirvesinde şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başladı.

Antalya'da düzenlediği kısa kamp ile arayı değerlendiren sarı-kırmızılılar, teknik direktörleri Okan Buruk'un liderliğinde gelecek adımlarını belirlemeye başladı.

Bu süreçte, genç yeteneklerin geleceği de ön plandaydı ve Akman kardeşlerin durumu netlik kazandı.

Efe Akman, Galatasaray'da kalacak

Efe Akman, Roma'nın ciddi şekilde ilgisine rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etti. Henüz profesyonel bir sözleşmeye sahip olmayan genç oyuncu, teknik ekibin dikkatini çekmeyi başardı.

Florya'nın son dönemlerde yetiştirdiği en potansiyelli oyuncular arasında gösterilen Efe, yurt dışından gelen tekliflere rağmen sarı-kırmızılı formayı giymeye devam etme kararı aldı.

Galatasaray yönetimi, 18 yaşına yeni giren genç futbolcuyla temsilcisi aracılığıyla kısa sürede bir araya gelerek profesyonel sözleşme imzalamayı planlıyor.

Hamza Akman yolcu

Öte yandan, Hamza Yiğit Akman'ın geleceği farklı bir rotada ilerliyor. 19 yaşına gelmesine rağmen istediği süreleri bulmakta zorlanan Hamza, düzenli oynayabileceği bir kulüp arayışında.

Teknik heyeti etkileyemeyen genç oyuncu için yurt dışından da ilgi olduğu belirtiliyor.

Sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi beklenen Hamza'nın, gelecek kariyer adımlarını yurt dışında atmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinde Efe'nin sadakati ve potansiyeli umut verirken, Hamza'nın ayrılışıyla birlikte gelecek dönemde Akman kardeşlerin kariyer hikayeleri de merakla izlenecek.