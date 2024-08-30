Galatasaray'da ayrılık: Derrick Köhn, Werder Bremen'e gitti Werder Bremen, 25 yaşındaki sol bek Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaştı.

Haber Merkezi

Galatasaray'da performansı eleştirilen Derrick Köhn, Almanya'ya geri döndü.

Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki sol bek de Almanya'ya geri dönmeye ikna oldu.

İLK UÇAKLA ALMANYA'DA!

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti.

OKAN BURUK OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.