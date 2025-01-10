Galatasaray'da ayrılık: Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu

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Galatasaray'ın planları arasında yer almayan Faslı futbolcu Hakim Ziyech için transfer gelişmeleri hız kazandı.

360Saudi'nin haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh, 31 yaşındaki oyuncuyla sözlü anlaşmaya vardı.

FESİH GÖRÜŞMELERİNDE PÜRÜZLER

Hakim Ziyech ile Galatasaray arasında yapılan sözleşme fesih görüşmeleri, oyuncunun maaşının tamamını istemesi nedeniyle tıkanmıştı. Yılda 5.7 milyon euro kazanan Ziyech'in bu talebi, fesih sürecini zorlaştırdı.

AL-FATEH GALATASARAY'LA TEMASA GEÇECEK

Faslı oyuncuyla sözlü olarak anlaşan Al-Fateh yönetimi, transferi tamamlamak için kısa süre içinde Galatasaray ile resmi görüşmelere başlayacak.

ZIYECH'İN BU SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans sergilerken, bu sezon 11 maçta sadece 1 asist yaparak beklentilerin altında kaldı.