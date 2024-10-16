Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dev zam

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Galatasaray, son dönemin parlayan yıldızlarından Barış Alper Yılmaz ile yeni bir sözleşme için anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun maaşı her sezon kademeli olarak artacak, ayrıca sözleşmeye yüksek bir serbest kalma maddesi eklenmesi de gündemde. İşte bu yeni kontratın detayları...

Sarı-kırmızılılar ve Barış Alper Yılmaz arasında yapılacak yeni sözleşmeye dair detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Milli aradan önce tarafların son bir görüşme yaparak anlaşmaya vardığı, ancak resmi imzaların ara transfer döneminde atılacağı belirtildi.

İLK YIL 1.7 MİLYON EURO

Yeni sözleşmeye göre Barış Alper’e hatırı sayılır bir zam yapılacak. Galatasaray yönetimi, 4 yıllık bir anlaşma üzerinde uzlaştığı 24 yaşındaki oyuncuya ilk yıl 1.7 milyon euro ödeyecek.

Her sezon bu maaşa 100 bin euro zam yapılacağı, ayrıca kolay ve zor şartlara bağlı çeşitli bonusların da sözleşmeye ekleneceği gelen bilgiler arasında.

SERBEST KALMA BEDELİ 35 MİLYON EURO OLABİLİR

Henüz netleşmeyen tek konu ise sözleşmeye eklenmesi planlanan serbest kalma maddesi. Taraflar, 35 milyon euro gibi bir bedel üzerinde prensipte anlaşmaya varsa da bu rakamın kesinleşmesi ve maddenin sözleşmede yer alıp almayacağı önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak.

SEZON SONUNA KADAR GİTMEYECEK

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle yaz transfer döneminde Barış Alper için gelen teklifleri geri çevirmişti. Aynı tutumun ara transfer döneminde de devam edeceği ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyeceği bildiriliyor.

Bu nedenle, serbest kalma maddesinin sözleşmeye eklenmesi halinde imzaların Avrupa’daki transfer döneminin kapanmasının ardından atılabileceği de seçenekler arasında bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Barış Alper Yılmaz’ın tedavisi hızla devam ediyor. Tedavi sürecine olumlu yanıt veren genç yıldızın, Antalya deplasmanına yetişmek istediği ifade ediliyor.

13 MAÇTA 5 GOLE ETKİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki Barış Alper, 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.