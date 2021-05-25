Galatasaray'da başkan adayları Feghouli'yi istemiyor

Galatasaray’da başkanlık koltuğu için şimdiden 5 aday çıkarken, adayların tümü orta saha oyuncusu Feghouli ile devam etmek istemiyor.

Galatasaray’da en kritik haftaya girildi. Sarı-kırmızılılarda 12-19 Haziran’da yapılacak seçim için adaylar, listelerini en geç 28 Mayıs günü saat 18.00’e kadar Divan Kurulu Başkanlığı’na verecek.

Daha önce listelerini veren adaylar süreç sıfırlandığı için listelerini yeniden sunacak. Sarı-kırmızılarda daha önce adaylık başvurusu yapan isimler geri adım atmış görünmüyor.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in ise adaylık için nasıl bir adım atacağı belirsizliğini koruyor. Cengiz’in, “Terim’le çalışmayacağım” söylemi ile Fatih Terim karşıtlığı ile seçime girme planları içinde olduğu belirtildi.

Yakın çevresine daha önce adaylık sinyali veren Abdurrahim Albayrak’ın ise bundan vazgeçerek kazanan listeye girme planı içinde bulunduğu öğrenildi.

SEÇİM SONRASI BİLETİ KESİLECEK

Galatasaray’da neredeyse bütün başkan adaylarının aynı kanaatte bulunduğu tek bir isim var; o da Sofiane Feghouli...

Formsuz bir sezon geçiren ve yüksek maliyeti nedeniyle tartışma konusu olan Cezayirli futbolcunun seçim sonrası bileti kesilecek.

GEREKİRSE BONSERVİSİ ELİNE VERİLECEK

Kim başkan seçilirse seçilsin, tecrübeli futbolcuyu satış listesine koyacak. Bir sene daha mukavelesi bulunan ve 3 milyon 850 bin euro alan Feghouli’nin bu maaş yükünden kurtulmak için gerekirse bonservisi de eline verilecek.

Tecrübeli futbolcunun da böyle bir anlaşmaya sıcak bakabileceği bildirildi. Galatasaray’da kötü bir sezon geçiren yıldız futbolcu, son haftalarda iyice gözden düşüp süre almamaya başlamıştı.

Milliyet'in haberine göre, teknik direktör Fatih Terim de yönetime sunduğu raporda Feghouli ile yolların ayrılması gerektiğini belirtmişti.