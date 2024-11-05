Galatasaray'da beklenmedik ayrılık: Milli futbolcu yolcu

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Bu sezon üst üste 3'üncü şampiyonluğunu yaşamak isteyen Galatasaray, bu hedefini gerçekleştirmek istiyor.

Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 5, Beşiktaş'a 8 puan fark atmayı başaran Galatasaray'da, transfer çalışmaları için kollar şimdiden sıvandı.

Özellikle sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda, hiç beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'da formayı sırtına geçiren ve tekrar bırakmayan Yunus Akgün, başarılı performansıyla şu ana kadar herkes tarafından tam not almayı başardı.

TALİPLERİ VAR

Başarılı oyununu istatistiklerine de yansıtan milli yıldıza talip çıktı. Alman basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve Freiburg, Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği mücadeleye gözlemcilerini göndererek Yunus Akgün'ü izletti.

Yunus Akgün için çıkan haberin detaylarında, 24 yaşındaki oyuncuyu gündemine alan 2 dev kulüp daha olduğu belirtildi. Bu kulüplerin, Hollanda devi Ajax ve Portekiz devi Benfica'nın olduğu iddia edildi.

Yunus Akgün, geride kalan sezonu İngiliz futbolunun köklü ekiplerinden Leicester City'de geçirmişti. Ada ekibinde kiralık olarak forma giyen Yunus, mavililer ile toplamda 29 maça çıkmış ve 2 gol, 4 asist ile skora etki etmeyi başarmıştı.

İNGİLİZLER OPSİYONU KULLANMAMIŞTI

Milli oyuncunun formasını giydiği Leicester, 97 puan ile ligi lider bitirerek yeniden Premier Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Sezonun bitiminin ardından İngiliz ekibi, Yunus Akgün'ün satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.

Yunus Akgün, Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 14 resmi maçta 882 dakika süre buldu. 1.73 boyundaki kanat oyuncusu, bu sürelerde 5 gol ve 1 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.