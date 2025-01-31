Galatasaray'da bekler yine fiyasko! 18 milyon euro harcandı ama...

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UEFA Avrupa Ligi'nde puan tablosunda iddialı bir noktada yer alan temsilcimiz Galatasaray ilk sekize kalmayı başaramadı. Ajax'a deplasmanda mağlup olan sarı-kırmızılılar bu organizasyondaki ilk yenilgisini aldı.

18 MİLYON EURO

Geçen sezon bek bölgelerinde bir türlü dikiş tutturamayan Galatasaray bu sorunu halen çözebilmiş değil. Yaz aylarında sağ bek ve sol beke Elias Jelert ve Ismail Jakobs'u transfer eden sarı-kırmızılılar bu transferlere toplamda 18 milyon Euro bağladı.

YİNE AYNI BEKLER

Şubat 2024'te Sparta Prag deplasmanında sahaya beklerde Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'yla çıkan sarı-kırmızılılar yaklaşık 1 sene sonra Ajax karşılaşmasına da aynı beklerle başladı.

ELIAS JELERT

Galatasaray Danimarkalı sağ bek için Kopenhag'a net 9 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

21 yaşındaki oyuncu şimdiye kadar Avrupa Ligi'nde sadece bir maça ilk 11'de çıkabildi. Jelert, Sacha Boey'un yokluğunu doldurması beklenen sağ bekte Kaan Ayhan'ı bir türlü kesemedi.

ISMAIL JAKOBS

Galatasaray sol beke transfer ettiği Ismail Jakobs'tan da umduğu verimi alamadı.

Senegalli sol bek 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk mecburi opsiyonla kadroya katıldı.

Ajax karşılaşması öncesinde aşil tendonunda ağrı hisseden ve dinlendirilen Jakobs'un MR sonuçları temiz çıkmıştı.

Son taktik antrenmanda takımla çalışan Senegalli futbolcu ağrılarının devam ettiğini söyleyince Ajax maçında kadroya alınmadı.

SAKATLIK SORUNU

Galatasaray'a 2 Eylül'de kiralanan Jakobs sakatlık problemleri nedeniyle sorgulanıyor.

Senegalli futbolcu transferinden sonra geçen 151 günün 63'ünde sahalardan uzak kaldı.

Kasık bölgesi ve dizinden sık sık sakatlanan Jakobs Galatasaray'da geçirdiği kısa sürede 12 maç kaçırdı.