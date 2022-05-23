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    Galatasaray'da Berkan ve Taylan ayrılabilir

    Galatasaray'da bu sezon taraftarın istemediği oyuncular arasına giren Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın gelen tepkiler nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.
    • 23.05.2022 - 10:42
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    Galatasaray'da Berkan ve Taylan ayrılabilir

    Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da futbolcular da oldukça mutsuz.

    Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao gibi isimlerin takımdan ayrılmak istediği bilinirken, bu futbolculara Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı da eklendi.

    Taraftar istemiyor

    Taraftarın bu sezon çok sık tepki gösterdiği ikilinin sosyal medya baskısı nedeniyle takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

    Özellikle Berkan Kutlu'nun Süper Lig'de hedefleri olan takımlarla temas kurduğu belirtilirken, geçtiğimiz günlerde "Futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyorum." sözleri de oldukça konuşulan Taylan'ın da gelen tepkiler nedeniyle gitmeye sıcak baktığı kaydedildi.

    Galatasaray da Berkan ve Taylan ayrılabilir #1

    Katkı yapamadılar

    Taylan Antalyalı bu sezon 42 maçta oynarken; Berkan Kutlu da 47 müsabakada forma giydi. Taylan bu maçlarda gol veya asist katkısı yapamazken, Berkan ise sadece 3 golün pasını verebildi.

    Galatasaray da Berkan ve Taylan ayrılabilir #2


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