Galatasaray'da Bernard Mensah için son teklif

Tecrübeli futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncu için Kayserispor'a 1.5 milyon euro artı 3 oyuncu önerecek.

Kayserisporlu Bernard Mensah için teklifler alınmaya devam ediyor.

Futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Galatasaray, bugün devam edilecek olan Kulüpler Birliği toplantısında Kayserispor'a yeni bir teklifle gelecek.

1.5 MİLYON EURO ARTI 3 OYUNCU

25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro artı olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i Kayserispor'a vermek isteyen sarı-kırmızılılar, Mensah transferini bu hafta bitirmek ve oyuncuyu sezon başı kampına dahil etmek istiyor.

Kariyerinde Atletico Madrid, Getafe gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcu, bu sezon 26 maçta 5 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.

Öte yandan Mensah için Beşiktaş'ın da devrede olduğu biliniyor.