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    Galatasaray'da Bernard Mensah için son teklif

    Galatasaray'da Bernard Mensah için son teklif

    Tecrübeli futbolcu Bernard Mensah'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, oyuncu için Kayserispor'a 1.5 milyon euro artı 3 oyuncu önerecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2020 - 09:43
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    Galatasaray'da Bernard Mensah için son teklif

    Kayserisporlu Bernard Mensah için teklifler alınmaya devam ediyor.

    Futbolcuyu kadrosuna katmak için temaslarını sürdüren Galatasaray, bugün devam edilecek olan Kulüpler Birliği toplantısında Kayserispor'a yeni bir teklifle gelecek.

    Galatasaray da Bernard Mensah için son teklif #1

    1.5 MİLYON EURO ARTI 3 OYUNCU

    25 yaşındaki futbolcu için 1.5 milyon euro artı olarak da Ahmet Çalık, Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i Kayserispor'a vermek isteyen sarı-kırmızılılar, Mensah transferini bu hafta bitirmek ve oyuncuyu sezon başı kampına dahil etmek istiyor.

    Kariyerinde Atletico Madrid, Getafe gibi takımlarda forma giyen deneyimli futbolcu, bu sezon 26 maçta 5 gol ve 8 asistle takımına katkı sağladı.

    Öte yandan Mensah için Beşiktaş'ın da devrede olduğu biliniyor.

    Galatasaray da Bernard Mensah için son teklif #2

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