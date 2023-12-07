Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sezon başı geldi, devre arası gidiyor Galatasaray'ın sezon başında Beşiktaş'ın elinden kaptığı Halil Dervişoğlu'nun, devre arası başka bir takıma gönderilmesi bekleniyor.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmek için kolları sıvadı.

Yönetim sol bek ve hücum takviyesi yapmak isterken eldeki bazı oyuncuların da gönderilmesi gündemde.

Bunlardan bir tanesi de sarı-kırmızılıların sezon başında Beşiktaş'ın elinden aldığı Halil Dervişoğlu...

23 yaşındaki forvet, şu ana kadar 6 lig maçında sadece 42 dakika süre alabildi.

Formaya hasret kaldı

Halil Dervişoğlu, kadronun tam halini almadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin eleme etabında 4 maçta süre alırken Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubljana'ya karşı deplasmanda attığı gollerle öne çıkmıştı.

Icardi ve Bakambu'nun arkasında forma bulması kolay görünmeyen Halil'in, ocak ayında kiralık gönderilmesi planlanıyor. Halil'in de ayrılığa son derece sıcak baktığı belirtiliyor.