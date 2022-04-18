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    Galatasaray'da borçlar için mecburi transfer

    Galatasaray'da borçlar için mecburi transfer

    Galatasaray'da göreve gelecek yeni yönetimin, 600 milyon TL’lik borcu kapatmak için oyuncu satışı yapması gerekiyor. Bu açıdan Kerem Aktürkoğlu ve Marcao yüksek bonservis bedelleriyle satılabilir.
    • 18.04.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 12:43
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    26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen Galatasaray yönetiminin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor.

    Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon euroluk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor.

    Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray, bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFA gelirinden de mahrum kalacak.

    Galatasaray da borçlar için mecburi transfer #1

    Marcao ve Kerem satılabilir

    30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok. Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı.

    Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Yeni yönetim, bu iki oyuncudan birini 20 milyon euro seviyesinde rakamlara satarak borç yükünü yüzde 50 azaltmaya çalışacak.

    İyi bir teklif gelirse sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun satışıyla borcun tamamını da kapatmayı düşünüyor.

    Galatasaray da borçlar için mecburi transfer #2


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