Galatasaray'da Bürki ile anlaşma tamam

Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Borussia Dortmund'da forma şansı bulamayan Roman Bürki ile el sıkıştı. Ufak detayların ardından İsviçreli eldivenin İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Muslera'nın yaşadığı sakatlığın ardından İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten istediği verimi alamayan Galatasaray, Borussia Dortmund'un İsviçreli kalecisi Roman Bürki ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA TAMAM

Gregor Kobel ve Marwin Hitz'in ardından 3. kaleci durumuna düşen 31 yaşındaki eldiven sarı-kırmızılıların teklifini kabul etti. Borussia Dortmund ile de oyuncunun kiralanması konusunda anlaşan Burak Elmas yönetimi Bürki'yi kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

BU YIL HİÇ OYNAMADI

Bu sezon Dortmund formasıyla hiçbir maçta görev yapmayan deneyimli eldiven, birkaç yıl önce tecrübeli kaleci Weidenfeller'den kaleyi devralmış ve başarılı bir performans göstermişti.

BURAK ELMAS DA DUYURDU

Öte yandan Galatasaray Başkanı Burak Elmas da Zoom üzerinden Genel Kurul üyelerinin sorularını yanıtladı.

Elmas, "Muslera'nın yerine kaleci alacağız. Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Oynamadığı sürede görev yapacak kaleci arıyoruz. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var." ifadelerini kullandı.