Galatasaray'da Christian Luyindama elde kaldı Galatasaray'ın 2019 yılında kadrosuna kattığı Christian Luyindama formasından uzak kaldı. Takımdan gönderilmek istenen stopere talip çıkmadığı için Florya'da çalışmalarına devam ediyor.

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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, birçok yıldız isimle kadrosunu güçlendirdi.

Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve ön elemeleri geçerek Devler Ligi gruplarına kalan sarı-kırmızılı takımda 2019 yılında Belçika Ligi ekibi Standard Liege'den kadroya katılan Christian Luyindama adeta unutuldu.

Sakatlığı olumsuz etkiledi

Liege'den 3 milyon euro kiralama ve sezon sonu zorunlu 5 milyon euro satın alma bedeliyle transfer edilen Demokratik Kongolu stoper, milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından eski günlerine bir türlü dönemedi.

Suudi Arabistan takımı Al Taawoun'a kiralanan Luyindama, daha sonra Süper Lig ekibi Antalyaspor'a gitmiş burada ise yalnızca 5 maçta forma giymişti.

Çalışmalarına devam ediyor

2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki futbolcu, Florya'da çalışmalarına devam ediyor.

Bireysel olarak idman yapan savunma oyuncusu, bir takıma transfer olmaması durumunda Galatasaray'da kalarak yıllık 1 milyon euro kazanacak.

800 bin euro piyasa değerine sahip olan futbolcu, Galatasaray formasıyla 79 resmi maça çıktı. Luyindama, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.