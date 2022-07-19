Petrol
104.63
-1.54%
Euro
18.0292
1.78%
Dolar
17.5824
0.86%
Altın
969.14
1.00%
Borsa
2492
1.67%
Bitcoin
385.566
0.29%
BTXN Coin
7.41
-2.50%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Galatasaray'da Cicaldau için teklif bekleniyor

    Yapılan transferler sonrası Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Cicaldau için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.
    • 19.07.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray'da Cicaldau için teklif bekleniyor

    Alexandru Cicaldau, Fatih Terim'in isteği sonucu Burak Elmas yönetimi tarafından geçtiğimiz yaz 6.5 milyon euro ödenerek transfer edilmişti.

    Terim'in prensi olarak lanse edilen Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalmıştı.

    Rumen orta saha takıma üst üste yapılan takviyeler sonrası gözde iyice düştü.

    Teklif gelirse Cicaldau gidiyor

    Fanatik'in haberine göre; yabancı kontenjanını açmak isteyen sarı-kırmızılıların, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.

    Galatasaray da Cicaldau için teklif bekleniyor #1

    Okan Buruk’tan olumsuz rapor

    Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Cicaldau için olumsuz rapor verdi ve gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınmasını istedi.

    Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de geçtiğimi günlerde verdiği bir demeçte "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurt dışına kaçmasına kaymakam yardımı
    Gündem

    Zekeriya Öz ve Celal Kara’nın yurt dışına kaçmasına kaymakam yardımı

    EU foreign policy chief hopes to reach deal soon to deblock Ukrainian grain
    World

    EU foreign policy chief hopes to reach deal soon to deblock Ukrainian grain

    Görüş Bildir