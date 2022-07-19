Galatasaray'da Cicaldau için teklif bekleniyor

Yapılan transferler sonrası Galatasaray'da Alexandru Cicaldau'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Cicaldau için olumsuz rapor verdiği öğrenildi.

Alexandru Cicaldau, Fatih Terim'in isteği sonucu Burak Elmas yönetimi tarafından geçtiğimiz yaz 6.5 milyon euro ödenerek transfer edilmişti.

Terim'in prensi olarak lanse edilen Alexandru Cicaldau, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalmıştı.

Rumen orta saha takıma üst üste yapılan takviyeler sonrası gözde iyice düştü.

Teklif gelirse Cicaldau gidiyor

Fanatik'in haberine göre; yabancı kontenjanını açmak isteyen sarı-kırmızılıların, Rumen oyuncunun ayrılığına da sıcak baktıkları bildirildi. 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuna teklif gelmesi halinde değerlendirileceği kaydedildi.

Okan Buruk’tan olumsuz rapor

Deneyimli teknik adam Okan Buruk, Cicaldau için olumsuz rapor verdi ve gelecek olan tekliflerin değerlendirmeye alınmasını istedi.

Olimpiu Morutan ve Cicaldau'nun menajeri Becali de geçtiğimi günlerde verdiği bir demeçte "Okan Buruk bütün oyuncuları kampta görmek istiyor. İlerleyen günlerde Cicaldau ve Morutan için net bir karar verilir." açıklamasını yapmıştı.