Galatasaray'da Dries Mertens'in alternatifi Napoli'de bulundu

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Tecrübeli oyuncu Dries Mertens’in yaşının ilerlemesi nedeniyle Galatasaray, forvet bölgesine alternatif bir isim arayışına girdi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, eski Napoli oyuncusu Mertens’in yerine yine Napoli’den Raspadori’yi transfer etmeyi hedefliyor.

NAPOLİ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İtalyan ekibi Napoli ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Raspadori, kulübüyle uzun vadeli bir kontrata sahip. Ancak Galatasaray’ın transferde ısrarcı olması halinde Napoli ile görüşmelere başlanabileceği belirtiliyor.

SEZON PERFORMANSI VE MEVKİİ

Bu sezon 14 resmi maça çıkan Raspadori, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Hücum hattında joker bir oyuncu olarak görev yapan futbolcu, forvet, Kanat forvet, ofansif orta saha mevkilerinde oynayabiliyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre 15 milyon euro piyasa değerine sahip olan İtalyan futbolcu için Galatasaray’ın nasıl bir teklif yapacağı merak konusu.