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Galatasaray'da Elias Jelert yolcu

Galatasaray'da Elias Jelert yolcu Galatasaray'da performansı yetersiz görülen Elias Jelert için ayrılık görüşmesi yapıldı. Genç oyuncu ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı kırmızılı takım menajeriyle görüşme yaptı.