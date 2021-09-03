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- Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor
- Haber Merkezi
- 03.09.2021 - 16:43
- Güncelleme : 03.09.2021 - 16:48
Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki formsuzluğuyla eski performansını mumla arıyor.
Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte sezon öncesi sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre Akbaba, sezon öncesi kampında da Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.
Kadro planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.
4 TAKIM İSTİYOR
Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
Sporx'in haberine göre; Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.