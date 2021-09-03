Galatasaray'da Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'ın gözden çıkardığı Emre Akbaba'yı Süper Lig'den Fatih Karagümrük, Adana Demirspor, Alanyaspor ve Trabzonspor istiyor.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba, yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki formsuzluğuyla eski performansını mumla arıyor.

Yabancı kuralının gelmesiyle birlikte sezon öncesi sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre Akbaba, sezon öncesi kampında da Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaramadı.

Kadro planlamasında yer bulamayan Emre Akbaba, sarı-kırmızılı takımın UEFA kadrosuna alınmadı.

4 TAKIM İSTİYOR

Galatasaray'ın bugün yaptığı antrenmana da katılmayan Emre Akbaba'nın Trabzonspor'a transferi gündemdeydi ancak sarı-kırmızılı kulüp ile bordo-mavili kulüp anlaşma sağlayamadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Sporx'in haberine göre; Trabzonspor'un yanı sıra Alanyaspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük de hem Galatasaray hem de Emre Akbaba ile görüşüyor.