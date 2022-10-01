Galatasaray'da Erden Timur'un gönlündeki yıldızlar

GS TV’de katıldığı programda transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un gönlündeki yıldızların Cristiano Ronaldo ve Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, önceki akşam GS TV’de katıldığı programda, yaz transfer dönemi için, “Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz.” demişti.

İstediği iki yıldız belli oldu

Hürriyet'in haberine göre; Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur’un işaret ettiği iki ismin Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard olduğu ortaya çıktı.

"Ronaldo Sporting'e dönecek"

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro, "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi Futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için Rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.