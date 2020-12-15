Galatasaray'da Etebo geri gönderiliyor

Galatasaray'ın sezon başında Stoke City'den kiraladığı Etebo'yu devre arasında İngiliz kulübüne geri göndereceği öğrenildi. Fatih Terim, Nijeryalı futbolcunun yerine Seri'nin alınmasını istiyor.

Lemina ve Seri ile yollarını ayıran Galatasaray, orta saha bölgesine sadece Etebo'yu transfer etmişti.

Nijeryalı futbolcunun performansından memnun kalmayan ve ön liberoda Taylan Antalyalı'yı oynatan teknik direktör Fatih Terim, 25 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi.

ETEBO GİDİYOR, SERI GELİYOR

Etebo'yu devre arasında Stoke City'ye geri gönderecek olan sarı-kırmızılıların hedefi ise eski futbolcusu Michael Seri'yi yeniden kiralamak.

Fulham'da forma şansı bulamayan Fildişi Sahilli futbolcu için kulübüyle temasa geçen Cimbom'un, İngilizlerden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Seri'nin maaş yükünden kurtulmayan isteyen Fulhamlı yetkililerin, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi.