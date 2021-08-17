Euro
9.8952
-0.74%
Dolar
8.4417
-0.14%
Altın
484.82
-0.22%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
391.388
-1.38%
EXEN Coin
26.73
-4.50%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C
    Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

    Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

    Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ile bu hafta yapılacak görüşmeler sonucunda yolların ayrılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 16:03
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuştu ve istenilen performansı gösteremedi.

    Taraftarın da tepkisini toplayan yıldız oyuncu ile yollar ayrılma noktasına geldi.

    35 yaşındaki yıldız ile yaz transfer döneminde yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

    Galatasaray da Falcao ile yollar ayrılıyor #1

    BU HAFTA SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

    Gelen son haberlere göre Kolombiyalı futbolcu ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek.

    Fanatik’in haberine göre; görüşme sonunda artık Falcao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

    Galatasaray da Falcao ile yollar ayrılıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir