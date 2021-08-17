Galatasaray'da Falcao ile yollar ayrılıyor

Sarı-kırmızılılarda Radamel Falcao ile bu hafta yapılacak görüşmeler sonucunda yolların ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuştu ve istenilen performansı gösteremedi.

Taraftarın da tepkisini toplayan yıldız oyuncu ile yollar ayrılma noktasına geldi.

35 yaşındaki yıldız ile yaz transfer döneminde yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

BU HAFTA SON KEZ GÖRÜŞÜLECEK

Gelen son haberlere göre Kolombiyalı futbolcu ile bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirilecek.

Fanatik’in haberine göre; görüşme sonunda artık Falcao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.