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    Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor

    Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor

    Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim'in, seçim öncesinde sözleşmesi bugün itibarıyla sona erecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 10:18
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    Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'le problemler yaşayan Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılmamıştı.

    Seçimi bekleyen sarı-kırmızılı ekipte mevcut başkan Cengiz, Terim'le çalışmayacağını açıklamıştı. Haziran ayında yapılacak seçimlere aday olmayacağını da açıklayan Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesinde değişiklik de yapmamıştı.

    Galatasaray da Fatih Terim in sözleşmesi sona eriyor #1

    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

    Deneyimli teknik adamın, bugün itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Terim'le birlikte Galatasaray'da 12 oyuncunun da sözleşmesi bugün sona erecek.

    Galatasaray da Fatih Terim in sözleşmesi sona eriyor #2

    İşte o oyuncular...

    Arda Turan

    Ryan Donk

    Ömer Bayram

    Martin Linnes

    Şener Özbayraklı

    Emre Taşdemir

    Emre Akbaba

    Gedson Fernandes*

    Marcelo Saracchi*

    Etebo*

    Onyekuru*

    Halil Dervişoğlu*

    Not: Yanında * işareti olanlar kiralık futbolculardır.

    Galatasaray da Fatih Terim in sözleşmesi sona eriyor #3

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