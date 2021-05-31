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- Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim'in sözleşmesi sona eriyor
Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim'in, seçim öncesinde sözleşmesi bugün itibarıyla sona erecek.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 09:09
- Güncelleme : 31.05.2021 - 10:18
Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'le problemler yaşayan Fatih Terim'in sözleşmesi uzatılmamıştı.
Seçimi bekleyen sarı-kırmızılı ekipte mevcut başkan Cengiz, Terim'le çalışmayacağını açıklamıştı. Haziran ayında yapılacak seçimlere aday olmayacağını da açıklayan Cengiz, Fatih Terim'in sözleşmesinde değişiklik de yapmamıştı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Deneyimli teknik adamın, bugün itibarıyla sözleşmesi sona eriyor. Terim'le birlikte Galatasaray'da 12 oyuncunun da sözleşmesi bugün sona erecek.
İşte o oyuncular...
Arda Turan
Ryan Donk
Ömer Bayram
Martin Linnes
Şener Özbayraklı
Emre Taşdemir
Emre Akbaba
Gedson Fernandes*
Marcelo Saracchi*
Etebo*
Onyekuru*
Halil Dervişoğlu*
Not: Yanında * işareti olanlar kiralık futbolculardır.