Galatasaray'da Fernando Muslera devri sona mı eriyor? Yönetim kararını verdi Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fernando Muslera ile yola devam etme kararı aldı.

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Galatasaray ilk 3 haftada başarılı bir grafik çizdi. Ligde çıktığı 3 karşılaşmada rakipleri, toplamda 34 şut çekip 11 isabetli şut yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım ise bu 3 karşılaşmada toplamda 48 şut çekip bu şutların 13'ünde isabet buldu, 5 gol atıp gol yemedi.

Yeni sözleşme imzalanacak

Galatasaray yönetiminini, kontratı 2024 yılında sona erecek olan ve yolların ayrılacağı iddia edilen 37 yaşındaki Fernando Muslera'nın gösterdiği performans sonrası yeni kontrat imzalama kararı aldığı öğrenildi.

Uruguaylı kaleci ile devre arasında masaya oturacak yönetimin Muslera ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Tecrübeli kalecinin yıllık 2,5 milyon euro olan maaşının da daha düşük bir seviyeye çekileceği belirtildi.

Devler Ligi'nde önemli rol oynadı

Bu sezon Galatasaray'la Süper Lig'de çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatan Muslera, sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'nde gruplara kalmasında da önemli rol oynamıştı.

Oyuncunun rakamları

Muslera Galatasaray kariyerinde 6 Süper Lig, 5 Süper Kupa ve 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.