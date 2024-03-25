Galatasaray'da Fernando Muslera müjdesi Galatasaray'ın efsanevi kalecisi Fernando Muslera, yeni sözleşme konusunda kulüp yönetimiyle anlaşmaya vardı. Resmi imzaların atılması için heyecan dorukta!

ensonhaber.com

Galatasaray camiasının sevilen isimlerinden Fernando Muslera, kulübüyle yeni bir sözleşme imzalama konusunda inadını kırdı.

Uruguaylı file bekçisiyle 1+1 yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

37 yaşındaki deneyimli kalecinin, Galatasaray'da kariyerini sürdüreceği haberi, hem kendisi hem de ailesi için büyük bir mutluluk kaynağı oldu.

Resmi imza yakında atılacak

Muslera'nın Galatasaray'a olan bağlılığı ve kulüple yeniden anlaşmanın sağladığı mutluluk, taraftarlar arasında da sevinçle karşılandı.

Galatasaray taraftarı, Muslera'nın kaledeki başarılı performansını ve liderlik vasıflarını bir kez daha takdirle izleyecek.

Uruguaylı eldiven ilerleyen yaşına rağmen bu sezon da performansıyla parmak ısırtıyor...

Avrupa'da 3. sırada

Bu sezon Süper Lig'de 29 maçta kaleyi koruyan 37 yaşındaki Uruguaylı eldiven, 14 maçta kalesini gole kapatarak üstün bir performans sergiledi.

Muslera, bu başarısıyla Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil edildiğinde en başarılı 3. kaleci olarak dikkat çekiyor.

Inter'den Yann Sommer'in zirvede yer aldığı listede, Athletic Bilbao'nun kalecisi Unai Simon'un ardından Muslera üçüncü sırada yer alıyor.

Bu başarı, Muslera'nın sadece takımına değil, Avrupa futbol sahnesine de olan etkisini gösteriyor.