Galatasaray'da forvete alternatif bulundu: Cedric Bakambu Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Cedric Bakambu için resmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris ile oynayacağı ilk maç öncesinde kadrosuna forvet takviyesi yapmak için flaş bir görüşme yaptı. Erden Timur, Cedric Bakambu için resmen masaya oturdu.

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Arjantinli yıldızın transferi gecikirken, Galatasaray alternatif golcü planına hız verdi.

Erden Timur, ve Bakambu'nun bonservisini elinde bulunduran Al Nassr Kulübü'nün yöneticileri ile dün gece Amsterdam Sheraton Hotel'de bir araya geldi.

1.5 milyon euro maaş istiyor

32 yaşındaki Kongolü golcü ile anlaşan Galatasaray'da Erden Timur'un sözleşme fesih için son detayları çözüp Bakambu ile İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

Daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giyen ve ülkeye geri dönüşü için Galatasaray ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Cedric Bakambu, sezon başına 1.5 milyon euro maaş alacak.

169 gol 41 asist

Geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maça çıkan Bakambu söz konusu karşılaşmalarda 18 gol, 2 asiste imza attı... Futbol kariyeri boyunca 400 maça çıkan 32 yaşındaki Bakambu, bu karşılaşmalarda 169 gol, 41 asist kaydetti.

Cedric Bakambu kimdir?

Cedric Bakambu, 11 Nisan 1991 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Demokratik Kongo uyrukludur. Forvet kanatlarda görev yapmaktadır.

182 cm boyunda olan Cedric Bakambu, 5 milyon euro piyasa değerine sahiptir. 400 maçta 169 gol 41 asist üretmiştir.

Öte yandan Bursaspor'da 40 resmi maça çıkan Cedric Bakambu, 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.