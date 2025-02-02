Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'de

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Galatasaray'da Gaziantep FK maçı öncesi sözleşme görüşmeleri de sürüyor.

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Galatasaray'da yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamayan ve performansında düşüş görülen Yunus Akgün, Gaziantep FK maçında yedek kulübesine çekilecek.

Okan Buruk, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile birlikte Roland Sallai'ye görev verecek ve performansı düşüşte olan Yunus Akgün'ün de hem dinlenmesi sağlanacak hem de formanın garanti olmadığı mesajı verilecek.

NE OLMUŞTU?

343 Digital YouTube kanalında konuşan Haluk Yürekli, milli futbolcunun yeni sözleşme için Galatasaray'dan 3 milyon euro istediğini iddia etmişti.

Bu haber üzerine bazı Galatasaray taraftarları, Yunus Akgün'e serzenişte bulunmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün'ün Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

BARIŞ ALPER'LE GÖRÜŞMELER OLUMLU

Öte yandan Sports Digitale'nin haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ile olan sözleşmesini 2028'e dek uzattı ve oyuncunun maaşına zam yapıldı.

Habere göre; Galatasaray'ın kısa süre içinde Barış Alper Yılmaz ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirmesi bekleniyor.

YENİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın maaşının 2 milyon euro civarına denk gelen 74 milyon TL seviyesine çekmeyi planlıyor.

Bu sezon Galatasaray forması ile 31 resmi maça çıkan milli futbolcu, bu maçlarda 11 gol 2 asistlik performans gösterdi.