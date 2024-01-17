Galatasaray'da gündem 10 numara: Daichi Kamada ve Mario Pasalic... Okan Buruk'un isteğiyle forvet arkasına takviye için kolları sıvayan Galatasaray, iki isim üzerinde yoğunlaştı.

ensonhaber.com

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin transfere hızlı bir giriş yapması sonrasında Galatasaray da vites artırdı.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, yaratıcı bir 10 numarayı renklerine bağlamayı hedefliyor. Listede Lazio'dan Daichi Kamada ve Atalanta'dan Mario Pasalic var. Üstelik birisiyle anlaşma çok yakın.

10 numara transferi şart

Dries Mertens'in ilerleyen yaşı, Kerem Aktürkoğlu'nun forvet arkasında bir türlü bekleneni verememesi, Hakim Ziyech'le yolların ayrılma olasılığı ve saha içinde yaratıcılık konusunda eksik kalınması, Aslan için 10 numara transferini zorunlu kılıyor.

Dursun Özbek ve Erden Timur önderliğindeki yönetim de teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor.

"Kamada yakın"

Bu paralelde de Cim Bom'un, Lazio forması giyen Daichi Kamada ile ilgilendiği ileri sürüldü.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; Galatasaraylı yetkililer, yaz döneminde de adı Cim Bom’la anılan ancak son anda Lazio’yu tercih eden 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya çok yakın.

Lazio’da istediği süreleri bulamayan ve çoğunlukla oyuna sonradan dahil olan Japon yıldız, sezon başında bedavaya gittiği İtalyan kulübüyle 1+3 yıllık mukavele imzalamıştı.

Kamada’nın mevcut durumda opsiyonun devreye alınmasını kabul etmeyeceği belirtiliyor. Ancak Galatasaray’la yapılan görüşmelerde, tecrübeli oyuncunun kulübüyle kontrat yenileyip, sarı-kırmızılılara satın alma opsiyonuyla kiralanması gibi bir seçenek ortaya koyuldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor.

Diğer aday Pasalic

Cim Bom’un 10 numaradaki diğer adayı da İtalya’dan. Atalanta’da bu sezon çoğunlukla yedek kalan Mario Pasalic, Galatasaray’ın radarına takılan son isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu için de tıpkı Kamada’da olduğu gibi kiralama formülü masada.

Kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hırvat oyuncu konusunda maliyet araştırmaları ve temaslar devam edecek. Bu operasyonun, Kamada transferine göre daha zor olduğu, ancak geniş listedeki tüm oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin sürdürüleceği öğrenildi.

Daichi Kamada, bu sezon Lazio forması ile 22 resmi maça çıktı. Japon futbolcu söz konusu maçlarda takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Mario Pasalic, bu sezon Atalanta forması ile 24 resmi maça çıktı. Hırvat futbolcu söz konusu maçlarda 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 2 kez de asist performansı sergiledi.