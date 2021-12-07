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    Galatasaray'da gündem Aaron Boupendza

    Galatasaray'da gündem Aaron Boupendza

    Golcü sıkıntısını bir türlü aşamayan Galatasaray, Aaron Boupendza'yı transfer listesine ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 10:57
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 11:45
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    Transfer borsasının en hareketli ismi olan ve gittiği Katar'da mutsuz olan Aaron Boupendza, ocak ayında Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

    Geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Boupendza'nın adı Galatasaray ile anılıyor.

    Süper Lig'in 15. haftası tamamlanırken ilk yarının bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Trabzonspor'un tarihi performans gösterdiği Süper Lig'de diğer 3 büyük, transfer çalışmalarına tüm hızıyla başladı.

    Galatasaray da gündem Aaron Boupendza #1

    GOLCÜ SORUNUNU BOUPENDZA ÇÖZECEK

    Geride kalan haftalarda 3 golcüsü toplamda 8 gol atan sarı-kırmızılılar, golcü sorununu derinden hissediyor.

    Bu nedenle sezon başında Al Arabi takımına transfer olan Boupendza'yı listesine alan sarı-kırmızılı takım, Katar temsilcisiyle resmi görüşmelere başlamak için hazırlık yapıyor. Kiralama formülünün de masada olduğu öğrenilirken devre arasında temasların sıklaşması bekleniyor.

    Galatasaray da gündem Aaron Boupendza #2

    GEÇEN SENE MALİYET YÜKSEKTİ

    Galatasaray, geçtiğimiz sezonda Boupendza'nın transferini gündemine almış ancak yüksek maliyet nedeniyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

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