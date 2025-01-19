Galatasaray'da gündemde Kyle Walker var

Haber Merkezi

Galatasaray'da acil transfer operasyonu başladı. Hatayspor ile oynanan deplasmanda ortaya çıkan defolar ve dar kadro rotasyonunun getirdiği sıkıntılar, sarı-kırmızılıları yeniden harekete geçirdi.

Teknik patron Okan Buruk'la görüşen Galatasaraylı yöneticiler, şubat ayının ilk haftası için düşünülen fırsat transferlerini bir kenara bırakıp, takımın ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye karar verdi.

Bu doğrultuda bir süredir gündemde bulunan ve görüşmelerin bir noktaya kadar getirildiği isimlere ağırlık verecek, bu hafta itibarıyla temaslar sıklaşacak.

İLK HEDEF KYLE WALKER

Cim Bom'un acil transfer rotasındaki ilk durak İngiltere olacak. Sarı-kırmızılılar, maliyeti çok fazla bulunan Manchester City'nin 34 yaşındaki sağ beki Kyle Walker için tekrar masaya oturacak.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Normalde oyuncunun maliyetini City ile yarı yarıya bölüşmeyi planlayan Galatasaraylı yöneticiler, bu kez kesenin ağzını açtı ve maaş teklifini 3.5 milyon euro seviyesine kadar çekecek.,

Bu noktada takımın stoperi Davinson Sanchez'e yakın bir maliyet hesaplaması yapıldığı öğrenildi.