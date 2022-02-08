Galatasaray'da Hakan Balta U19 Takımı'nın başına getirildi

Sarı-kırmızılılarda eski futbolcu ve antrenör olan Hakan Balta, U19 Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Galatasaray, U19 Takımı için yeni bir isimle anlaştı. Galatasaray U19'da Hakan Balta yeni teknik direktör oldu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, A Takım İdari Direktör Yardımcılığı da yapan Hakan Balta'nın 19 Yaş Altı Takımı'n teknik direktörü olduğu belirtildi.

HATAYSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.

Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır."