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    Galatasaray'da Hakan Balta U19 Takımı'nın başına getirildi

    Galatasaray'da Hakan Balta U19 Takımı'nın başına getirildi

    Sarı-kırmızılılarda eski futbolcu ve antrenör olan Hakan Balta, U19 Takımı'nın teknik direktörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.02.2022 - 17:33
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 18:09
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    Galatasaray, U19 Takımı için yeni bir isimle anlaştı. Galatasaray U19'da Hakan Balta yeni teknik direktör oldu.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, A Takım İdari Direktör Yardımcılığı da yapan Hakan Balta'nın 19 Yaş Altı Takımı'n teknik direktörü olduğu belirtildi.

    HATAYSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

    Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

    "Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.

    Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır."

    Galatasaray da Hakan Balta U19 Takımı nın başına getirildi #1

    Galatasaray da Hakan Balta U19 Takımı nın başına getirildi #2


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