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- Galatasaray'da Hakan Balta U19 Takımı'nın başına getirildi
Galatasaray'da Hakan Balta U19 Takımı'nın başına getirildi
Sarı-kırmızılılarda eski futbolcu ve antrenör olan Hakan Balta, U19 Takımı'nın teknik direktörü oldu.
- Haber Merkezi
- 08.02.2022 - 17:33
- Güncelleme : 08.02.2022 - 18:09
Galatasaray, U19 Takımı için yeni bir isimle anlaştı. Galatasaray U19'da Hakan Balta yeni teknik direktör oldu.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, A Takım İdari Direktör Yardımcılığı da yapan Hakan Balta'nın 19 Yaş Altı Takımı'n teknik direktörü olduğu belirtildi.
HATAYSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Galatasaray 19 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü'ne eski futbolcumuz, Futbol A Takımımızda İdari Direktör Yardımcılığı görevini yürüten Hakan Balta getirilmiştir.
Hakan Balta, Hatayspor deplasmanında takımın başında olacaktır."