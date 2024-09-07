Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar verildi Kanat transferini UEFA'ya bildirilen listeye yetiştiremeyen Galatasaray, Hakim Ziyech ile ilgili kararı verdi. Olympiakos'un dışında Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinden teklif alan futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği netleşti.

Haber Merkezi

Galatasaray'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kanat oyuncusu Hakim Ziyech'in kulüpte kalması kesinleşti.

Özellikle Suudi Arabistan ve Katar kulüplerinden yoğun ilgi gören Faslı yıldız, sarı-kırmızılı takımla yoluna devam edecek.

Kanat transferinin UEFA'ya bildirilen kadro listesine zamanında eklenememesi nedeniyle, Galatasaray yönetimi Ziyech konusunda strateji değişikliğine gitti.

Yüksek bir teklif alınmadığı takdirde, 31 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasına karar verildi.

1+1 YILLIK OPSİYONU VAR

Hakim Ziyech'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 1 yıl daha devam ediyor, ayrıca 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 4 maçta sahaya çıkan Ziyech, henüz gol veya asist ile buluşamadı.