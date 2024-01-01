Galatasaray'da Hakim Ziyech kararı! Devre arası yollar ayrılabilir Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Hakim Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın İngiltere'nin Chelsea takımından bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiraladığı Hakim Ziyech, geldiği günden bu yana hedeflenen verimi sağlayamadı.

Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılı ekipte aradığı ortamı bulamayan ve Galatasaray cephesini de mutlu edemeyen Ziyech'in devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ayrılık gerçekleşebilir

Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor. Ara transfer döneminde taraflar masaya oturarak ortak bir noktada buluşmaya çalışacak.

30 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca Faslı futbolcu ülkesinin Afrika Uluslar Kupası'ndaki kadrosuna da çağrılmıştı.