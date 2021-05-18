Brentford takımından kiralanan ve geç de olsa süre almaya başladıktan sonra parmak ısırtan bir performans sergileyen 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun bonservisi, Galatasaray tarafından isteniyor.

Süper Lig'in dev takımlarından Galatasaray'da, Halil Dervişoğlu pişmanlığı yaşanıyor.

EURO 2020 TEHLİKESİ

Transfer edilirken Brentford'un koymak istediği cüzi zorunlu satın alma bedelini kabul etmeyen sarı-kırmızılılar, bu kararından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Devre arasında transfer edilen genç golcü, hırsı ve performansıyla hem taraftarı hem de Fatih Terim'i memnun etti. EURO 2020 aday kadrosuna da çağrılan Halil, burada göstereceği olası bir iyi oyunla Galatasaray'a hem yeni rakipler çıkaracak hem de bonservis bedelini artıracak.

EN BÜYÜK RAKİP FENERBAHÇE

EURO 2020 öncesi transferi halletmek isteyen sarı-kırmızılıların şu an için transferdeki en büyük karşıtı ise ezeli rakibi Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin de genç santrfor için devrede olduğu biliniyor.

Halil Dervişoğlu, bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 577 dakika görev alırken 3 gol 2 asist kaydetti.