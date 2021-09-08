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    Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu

    Galatasaray'dan, genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir için açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:43
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:47
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    Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu

    Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı

    İKİ FUTBOLCU PROFESYONEL OLDU

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

    Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."

    Galatasaray da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu #1

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