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- Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu
Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu
Galatasaray'dan, genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir için açıklama geldi.
- Haber Merkezi
- 08.09.2021 - 17:43
- Güncelleme : 08.09.2021 - 17:47
Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı
İKİ FUTBOLCU PROFESYONEL OLDU
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.
Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."