Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu

Galatasaray'da Hamza Akman ve Yiğit Demir profesyonel oldu

Galatasaray'dan, genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir için açıklama geldi.

Galatasaray'da genç oyuncular Hamza Akman ve Yiğit Demir ile sözleşme imzalandı

İKİ FUTBOLCU PROFESYONEL OLDU

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Futbol Akademisi çıkışlı oyuncularımız Hamza Yiğit Akman ve Yiğit Demir ile profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Hamza Yiğit Akman ile 2023-2024 sezonu sonuna dek, Yiğit Demir ile 2025-2026 sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır."