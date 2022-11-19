Galatasaray'da Haris Seferovic'in yerine Moussa Dembele

Benfica’dan kiralanan Seferovic’i ara transferde göndermeye karar veren, Gomis’le de yeni sezonda devam etmeyecek olan Galatasaray, gözüne yıldız bir ismi kestirdi.

Sezon başında Benfica’dan büyük umutlarla kiralanan, ancak bekleneni veremeyen Haris Seferovic’le Galatasaray’ın yolları Ocak ayında çok yüksek ihtimalle ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk, İsviçreli santrforu kadroda düşünmediğini yönetime bildirdi.

Diğer taraftan 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis’in de önümüzdeki sezon Galatasaray’da yola devam etmesi beklenmiyor.

Okan Hoca Yusuf'u bırakmak istemiyor

Bununla birlikte ligde geride kalan 13 haftada süre almakta, hatta kadroya girmekte zorlanan Yusuf Demir’e çok sayıda talip var.

Ancak Aslan’ın hocası Okan Buruk, genç yeteneğin gönderilmesini kesinlikle istemiyor. Başarılı çalıştırıcı, Dünya Kupası arası sonrasında Yusuf’a daha fazla şans tanıyacağını yöneticilere bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüple 1 yıllık sözleşme imzalayan 34 yaşındaki İspanyol yıldız Juan Mata da hücum hattındaki yoğun rekabette forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Yönetimin ilk etapta kontratını uzatmak istediği tecrübeli futbolcu için sezon sonuna kadar bekleneceği ve performansına göre yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

Hedefte Dembele var

Seferovic ve Gomis'in yanı sıra Mauro Icardi’nin de bonservisinin alınmasının zor olduğu düşünüldüğünde, sarı-kırmızılılarda yeni santrfor arayışları şimdiden başladı.

Fanatik'in haberine göre; hedefteki oyuncu ise Fenerbahçe’nin de transfer gündeminde yer alan Moussa Dembele... Lyon’la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki Fransız golcünün Ocak ayında transfer edilebilmesi için kollar sıvandı.

Eğer Lyon’la anlaşma sağlanamazsa, sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama ihtimali bulunuyor. Ancak Galatasaray'ın önceliği işi ara transferde bitirebilmek.